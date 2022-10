Regione: Evolvendo chiede rilancio azione Governo Lavevaz

"Noi chiediamo un rilancio dell'azione amministrativa attraverso una riorganizzazione degli assessorati, non una semplice integrazione dei posti in Giunta per soddisfare le esigenze dei movimenti". Lo dichiara Leonardo La Torre, referente di Evolvendo (che esprime il consigliere Claudio Restano), all'indomani dell'ennesimo incontro di maggioranza per trovare una soluzione alla 'crisi' politica in Regione. "Giudico insoddisfacente l'esito della riunione con il presidente Lavevaz. Ci saremmo aspettati un altra impostazione per rilanciare il Governo regionale, anche alla luce dell'esito delle elezioni politiche. Adesso aspettiamo la sua proposta" ha aggiunto. Proposta che, secondo quanto si è appreso, verrà presentata mercoledì alla maggioranza e dovrebbe comprendere la creazione di un nuovo assessorato.