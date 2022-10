Carabinieri portano nelle scuole libro sul generale Dalla Chiesa

E' stato consegnato anche agli istituti superiori valdostani di secondo grado il libro 'Le stelle di Dora', romanzo a fumetti realizzato in occasione del 40/o anniversario dell'agguato di Cosa Nostra in cui perse la vita il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il volume di Ciaj Rocchi e Matteo Demonte si propone di raccontare la vita e il lavoro del generale, nel quarantennale dell'eccidio di via Carini, attraverso una modalità narrativa e grafica che possa raggiungere nel modo più efficace il pubblico più giovane. A promuoverne la realizzazione è lo Stato maggiore della Difesa in collaborazione con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali.

La pubblicazione, oltre che negli Istituti militari di formazione, viene distribuita in oltre 11.000 scuole superiori di secondo grado del Paese, attraverso la rete di compagnie e stazioni territoriali su cui può contare l'Arma.

Stamane il comandante del Gruppo carabinieri di Aosta, il tenente colonnello Giovanni Cuccurullo, ha incontrato una classe del Liceo scientifico e linguistico 'Edouard Bérard' di Aosta, alla presenza delle autorità scolastiche regionali.

Nell'occasione è stato proiettato un breve video sulla vita del Generale Dalla Chiesa e agli studenti è stata consegnata una copia del libro, contestualmente distribuito agli altri istituti, come "promemoria dell'eredità che ci ha lasciato il Generale Dalla Chiesa: l'esempio. Credere nel valore eterno e indistruttibile degli ideali".