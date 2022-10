Turismo: ad agosto +3% presenze, calo italiani frena crescita

Sono in crescita i flussi turistici in Valle d'Aosta ad agosto, pur non ripetendo i record di giugno (il più alto numero di presenze nel mese almeno dal 2005) e di luglio (il maggior numero di arrivi).

In dettaglio, gli arrivi nel mese 'clou' dell'estate sono stati 203.021, in aumento del 7,60% sul 2021, mentre le presenze 685.880 (+3,35%). Dati che confermano il ritorno del settore ai numeri pre-Covid, più alti di quelli del periodo 2007-2015 ma inferiori agli anni 2016-2019.

Rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, ad agosto risultano in calo gli italiani (-5,48% di arrivi e -3,61% di presenze). Un dato che viene compensato dalla forte crescita di stranieri (+42,90% e +41,01%). In termini di presenze, ma non di arrivi, è in flessione il settore degli hotel (-2,46%) a fronte di un aumento delle strutture extralberghiere (+12,15%).

Guardando alle regioni di provenienza, diminuiscono, tra gli altri, lombardi (-2,43% di presenze), piemontesi (-1,54%) e liguri (-9,86%).

Considerando le presenze, gli italiani calano in particolare nei comprensori turistici del Monte Bianco (-7,91%), Cervino (-3,75%), Monte Rosa (-5,69%) e Gran Paradiso (-2,48%).