Scuola, sarà demolito e ricostruito edificio ex Magistrali Aosta

La Giunta regionale ha definito le modalità di ristrutturazione con adeguamento sismico dell'edificio scolastico 'ex Magistrali', in via Torino ad Aosta. Una volta completato l'intervento ospiterà il Liceo classico artistico e musicale.

"Tra le alternative progettuali proposte dai professionisti - ha spiegato l'Assessore alle opere pubbliche, Carlo Marzi - si è scelto di prediligere la demolizione e la ricostruzione dell'edificio: è la soluzione che meglio può soddisfare le esigenze logistiche, aumentare il numero di aule e realizzare una nuova palestra scolastica, garantendo un miglior risultato in termini di distribuzione degli spazi, di innovazione e di rispetto della normativa sismica. La nuova costruzione garantirà inoltre il contenimento dei consumi energetici e i massimi livelli di prestazione energetica, sfruttando pienamente le risorse rinnovabili e limitando i consumi idrici".

Secondo l'Assessore regionale all'istruzione, Luciano Caveri, "il puzzle degli edifici per le superiori ad Aosta non è semplice, ma ci stiamo lavorando e questa decisione va nel solco di una scelta tecnica importante, che corrisponde anche alla volontà di avere scuole nuove ed efficienti per i futuri studenti. Ovviamente ci occuperemo anche degli altri edifici scolastici ed è il caso del Manzetti".