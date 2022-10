Sanità: Giornata psicologia, due giorni eventi per i giovani

Due giorni di eventi per celebrare la Giornata nazionale della psicologia. Li ha organizzati l'ordine degli psicologi della Valle d'Aosta e si terranno il 14 e 15 ottobre attraverso il fil rouge del tema promosso dal Consiglio nazionale dell'Ordine, "I percorsi della resilienza".

Al centro della due giorni valdostana ci saranno i giovani: "L'idea è di capire quali siano i fattori che portano i ragazzi a essere parte della cittadinanza attiva e capire quale sia il motore del loro desiderio di incontrarsi e relazionarsi", spiega Valeria Spandre, coordinatrice della commissione promozione e tutela. Titolo della rassegna valdostana è "Giovani che partecipano". "Non volevamo però parlare di giovani senza giovani - prosegue Spandre - e abbiamo chiesto loro di partecipare a una tavola rotonda che si terrà venerdì alle 18".

Tutti gli appuntamenti si terranno alla Cittadella dei giovani di via Garibaldi, ad Aosta. Il programma prende il via venerdì alle 16,30 con un laboratorio di musica e movimento e proseguirà alle 18 con la tavola rotonda. La giornata si chiuderà alle 20,30 con il concerto talk inserito nella rassegna del Comune di Aosta "Riverberi". Sabato alle 16,30 si terrà il laboratorio creativo manuale organizzato dalla Cittadella. Alle 18 è prevista una conferenza con Alberto Pellai, medico terapista, ricercatore e scrittore esperto in età evolutiva e l'evento si chiuderà con il concerto, alle 21, di Mamina Swam.

Gli eventi organizzati in occasione della Giornata nazionale della psicologia "servono a veicolare il messaggio che, così come ci prendiamo cura della nostra salute fisica con esami una volta l'anno, crediamo sia altrettanto utile prendersi cura della nostra e altrui salute mentale", commenta Alessandro Trento, presidente dell'Ordine degli psicologi della Valle d'Aosta.

Ogni informazione è disponibile sul sito dell'Ordine degli psicologi della Valle d'Aosta. I laboratori vanno prenotati mentre gli altri appuntamenti sono a partecipazione libera.