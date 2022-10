Rollandin prosciolto, Regione rimborsa 64 mila euro spese legali

La giunta regionale della Valle d'Aosta, in base alla legge regionale 33 del 1995, ha deliberato di stanziare 64 mila 831 euro per le spese legali sostenute da Augusto Rollandin nel procedimento penale su un presunto giro di corruzione legato all'Autoporto. L'attuale consigliere regionale di minoranza era imputato in qualità di presidente della Regione all'epoca dei fatti contestati (2013-2017). Nel maggio 2021, al termine del processo di secondo grado, Rollandin era stato prosciolto dato che i giudici di appello avevano derubricato il reato in corruzione "per esercizio della funzione", dichiarando la prescrizione della vicenda sotto esame. La Cassazione ha reso definitiva la sentenza nel luglio scorso. L'articolo 10 della legge 33 nel 1995 prevede che "i consiglieri e gli assessori regionali nei cui confronti sia stato aperto un procedimento di responsabilità civile o penale, per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta, possono chiedere il rimborso delle spese legali e processuali sostenute, debitamente documentate, salvo nel caso di sentenza di condanna definitiva che ne accerti la responsabilità per dolo o colpa grave". Il rimborso deciso dalla giunta regionale, emerge dalla stessa legge regionale del 1995, è stato deciso perché le spese legali di Rollandin non sono state coperte da assicurazione.

Altri due imputati, l'imprenditore Gerardo Cuomo e l'ex consigliere delegato del Forte di Bard Gabriele Accornero, erano stati condannati in secondo grado a un anno di reclusione ciascuno, con la condizionale, per "corruzione per l'esercizio della funzione": nei loro confronti i giudici della sesta sezione penale della Cassazione hanno invece disposto l'annullamento della sentenza con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Torino.