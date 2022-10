Regione: Aggravi, azione amministrativa nel pantano

"Il grande pantano sta arrivando. Il grande pantano è quello in cui oggi (e forse anche domani) si troverà l'ennesimo esploratore della politica valdostana, Erik Lavevaz. La scorsa settimana si è infatti chiusa con l'ulteriore mandato esplorativo per trovare una quadra tra i 18 della compagine di maggioranza regionale". Lo scrive sul suo blog il consigliere regionale Stefano Aggravi in merito all'evoluzione della situazione politica valdostana.

"È dall'inizio di questa legislatura, dalle dimissioni dell'Assessore all'Ambiente che si protrae questo perenne stato di esplorazione. Ma dove porterà tutto questo? Forse ad un iniziale precario equilibrio politico ma poi, senza ombra di dubbio, arriverà il conto dell'operazione. Un conto che come ben sappiamo toccherà pagare a tutta la comunità valdostana. La realtà dei fatti è che l'azione amministrativa regionale resta lenta, tragica e pesante".

"L'unica certezza che oggi può dare una blindatura a 18 - prosegue - è quella su alcune poltrone, perché così certi equilibri non possono cambiare. Nulla di più, perché i dossier sul tavolo sono tanti, complessi e spinosi e con troppe incertezze di parte. Nel bene e nel male, sino ad oggi, i principali provvedimenti di questa compagine di maggioranza sono stati presi con poco coraggio, nessuna novità, bensì tanto ritardo, plurime modifiche e soluzioni volte a non cambiare davvero nulla". "Si può andare avanti così? Direi di no. Sono troppi oggi i dossier che attendono da tempo risposte e che restano lì sul cammino di questa Legislatura" conclude Aggravi.