Nautica, Podium progetta batterie per motoscafi Riva

(ANSA) - PONT-SAINT-MARTIN, 10 OTT - La Podium Advanced Technologies di Pont-Saint-Martin sbarca nel settore nautico con la progettazione e lo sviluppo di un pacco batterie su misura per Riva, rinomato brand di imbarcazioni di lusso 'made in Italy'. El-Iseo, il primo motoscafo full-electric di Riva, presentato a Monaco ad inizio settembre, è dotato di un propulsore alimentato da un innovativo sistema di batterie al litio a 800 V, progettato e prodotto da Podium Advanced Technologies: è costituito da due pacchi batteria indipendenti posizionati tra il motore e la seduta di poppa, con una capacità di 75 kWh ciascuno, 150 kWh in totale. "L'architettura ridondante delle batterie - si legge in una nota - assicura affidabilità e sicurezza, prerogative fondamentali durante la navigazione".

"Podium Advanced Technologies è sempre alla ricerca di nuove applicazioni per i suoi prodotti innovativi. Questa occasione ci ha permesso di ampliare il nostro campo di attività e ha aperto la strada a nuove opportunità. Inoltre, confrontarsi con gli standard elevati di qualità e prestazioni richiesti da Riva e dal Gruppo Ferretti hanno reso questo progetto particolarmente stimolante e di grande soddisfazione" ha commentato il Ceo di Podium, Francesco Monti. (ANSA).