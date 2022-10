Brucia auto elettrica, intervento dei vigili del fuoco

Sette vigili del fuoco sono intervenuti stamane a Chatillon per l'incendio di un'auto elettrica. La vettura, una Tesla, era parcheggiata vicino ad altri veicoli, che non sono stati coinvolti dal rogo.

"Fortunatamente l'incendio non ha interessato il pacco batterie ma solo la parte frontale dell'auto", fanno sapere i vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito.

Le cause sono ancora in via di accertamento da parte dei vigili del fuoco, che al momento ritengono verosimile un problema elettrico. L'intervento è scattato poco dopo le 10.