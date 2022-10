Aosta Pride, prima storica parata in città

È partito il corteo dell'Aosta Pride, il primo della storia per la regione alpina. In una piazza Cavalieri di Vittorio Veneto variopinta e animata si sono ritrovati i partecipanti che ora stanno seguendo nelle vie del centro del capoluogo il carro che procede a ritmo di musica.

"Siamo travolti da una serie di emozioni, al momento non realizzo ancora quello che sta succedendo", ha detto appena prima della partenza Giulio Gasperini, presidente di Arcigay Valle d'Aosta.

Molti gli attivisti e i simpatizzanti arrivati da altre regioni italiane. Tra i politici presenti anche l'ex sindaca di Torino e neodeputata M5s, Chiara Appendino. Tra i tanti cartelli e striscioni presenti che riprendono gli storici motti del movimento, anche alcuni più locali, come 'Vogliamo amore, diritti e Seupa!' (piatto tipico valdostano, in particolare della Valpelline).

Sono circa duemila i manifestanti che partecipano al primo Aosta Pride. La stima è della questura di Aosta, dopo aver visto sfilare il corteo lungo via Torino, la prima del percorso di circa due km attorno al centro storico. Si tratta di una delle manifestazioni con più partecipanti tra quelle che si sono svolte negli ultimi anni in Valle d'Aosta.