Regione, rinviata decisione su nuovi assessori in Giunta

Fumata nera al termine della riunione delle forze di maggioranza regionale che si è tenuta nel pomeriggio, per circa un'ora, nella sede dell'Union valdotaine, ad Aosta. Il mandato dato al presidente della Regione, Erik Lavevaz, è di avviare un giro di consultazione con l'obiettivo di arrivare a una decisione prima del prossimo Consiglio regionale, che si riunirà il 19-20 ottobre.

"E' stato confermato il mandato esplorativo. Nel senso che dobbiamo cercare di trovare la soluzione che stiamo cercando e che era stata esplorata in prima battuta prima della caduta del governo Draghi. Il mandato è stata una conferma di quanto iniziato a luglio", ha detto ai cronisti il presidente della Regione, Erik Lavevaz, al termine dell'incontro.

"Io nei prossimi giorni - ha aggiunto - incontrerò tutte le delegazioni per cercare di trovare una soluzione che vada bene alla maggioranza attuale, sia sui temi che sulle persone più adatte" con il fine di "portarla avanti per trovare un consolidamento che possa traguardare la fine della legislatura".

Lavevaz non si è sbilanciato né sul numero di nuovi assessorati ("Dobbiamo mettere assieme tutte le questioni e le diverse prospettive che i gruppi hanno e cercare poi di fare sintesi) né sul riordino delle deleghe e dei consiglieri a cui affidarlo ("Questo è l'ultimo passo, quello delle persone che devono essere chiamate alla revisione del programma che stiamo facendo").