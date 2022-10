Montagna, il 22 aprile 2023 torna il Trofeo Mezzalama

Si correrà il 22 aprile 2023 la 23/a edizione del Trofeo Mezzalama, gara di scialpinismo a cadenza biennale che parte da Breuil-Cervinia e arriva a Gressoney-La-Trinité, dopo 45 chilometri e un dislivello positivo di 2.862 metri. A causa delle limitazioni legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, l'edizione del 2021 era stata annullata.

È con la prima riunione del direttivo della Fondazione Trofeo Mezzalama che si apre ufficialmente la nuova avventura verso la storica gara di scialpinismo valdostana. Nata nel 1933, è l'unica competizione al mondo a svolgersi sui ghiacciai attraversando tre quattromila, la vetta del Castore (4.126 metri) e il Naso dei Lyskamm e, dal 2023, la Roccia della scoperta (4.177 metri).

Le iscrizioni si apriranno il 4 febbraio 2023 sul sito www.trofeomezzalama.it e si chiuderanno il 10 aprile.

"Abbiamo messo in moto la macchina organizzativa - ha detto il presidente della Fondazione Trofeo Mezzalama, Alex Brunod, che è anche sindaco di Ayas - con la SkyClimb, ma il lavoro che c'è dietro al Trofeo è ben diverso, più complesso e articolato.

Inoltre per questa nuova edizione, dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, l'attesa e le aspettative da parte di tutti sono molto alte".

"Facendo parte del prestigioso circuito de La Grande Course - ha aggiunto Brunod - abbiamo confermato anche per il 2023 la prova riservata alle categorie giovanili".

Il Trofeo Mezzalama è una gara riservata solo ai migliori scialpinisti, alla competizione partecipa un numero massimo di 300 squadre formate da tre atleti.