Giovane aggredito ad Aosta, indagini polizia

Un ventunenne già noto alle forze dell'ordine ha subito un'aggressione nel primo pomeriggio ad Aosta. Ha riportato una escoriazione alla schiena - probabilmente spinto contro le mura romane - e un colpo al capo.

Le sue condizioni complessive non paiono preoccupanti. I fatti sono avvenuti nel centro di Aosta, in via Chanoux, strada tra viale della Pace e via Guido Rey. Sul posto è intervenuta la polizia. Il personale della questura è al lavoro per ricostruire i fatti e identificare le persone coinvolte. Da accertare se si sia trattato di uno scontro tra due gruppi o tra il solo aggredito e altri giovani. A chiamare le forze dell'ordine sono stati alcuni passanti.