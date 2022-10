Caro energia: al via Bonus social Vda, contributo una tantum

Approvando la prima delibera applicativa della legge regionale 21/2002 riguardante le 'Misure urgenti in materia di contenimento dei costi energetici delle famiglie e a favore degli investimenti delle imprese', la Giunta regionale della Valle d'Aosta ha introdotto il 'Bonus social Vda'. La misura prevede contributo una tantum a fondo perduto destinato ai nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta in possesso di Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), in corso di validità nel 2022, fino a 20 mila euro.

Dalle 14 di martedì 18 ottobre e fino a martedì 15 novembre prossimi, attraverso la piattaforma raggiungibile dal sito regione.vda.it, sarà possibile presentare la domanda. Il contributo verrà concesso, per ordine cronologico di ricevimento, a tutti coloro che presenteranno domanda entro i termini.

"Il bonus - è spiegato in una nota - sarà calcolato alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e sarà comunicato direttamente ai beneficiari. L'importo del contributo varia in base alle fasce Isee del beneficiario e sarà incrementato in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, alla residenza in Comuni collocati in fascia climatica F, alla presenza di soggetti con handicap grave e dipenderà anche dal numero di domande che saranno presentate.

Per informazioni sulle modalità di presentazione delle domande è possibile inviare un'email all'indirizzo bonussocial@regione.vda.it.