Enfanthéâtre, 11 spettacoli e uno 'spin off' per adulti

Prenderà il via il 5 novembre con "Hansel e Gretel" l'edizione 2022 di Enfanthéâtre, la rassegna di spettacoli teatrali organizzata dal Comune di Aosta per i più piccoli. Per il primo appuntamento i bambini verranno accolti con uno scrigno, in nome del tema della rassegna "Battello terra", pieno di semi per scoprire "un senso di responsabilità nei confronti del pianeta", dice l'assessore all'Istruzione, Samuele Tedesco.

Sono 11 gli appuntamenti in calendario - fra cui uno dello Charaban in patois - e si concluderanno il 28 gennaio con "C'era due volte un piede", dedicato ai bambini dai 4 anni in su. Fra le novità 2022 la nascita dello "spin off" FunTheatre, tre spettacoli dedicati alle scuole medie e superiori la mattina e aperti al pubblico la sera. Logo della rassegna, che inizia l'11 novembre, sono degli occhiali con una lente rotta, ispirato alla scena di uno dei tre spettacoli in cartellone: "Bent" tratto dalla pièce di Martin Sherman.

"Il simbolo si sposa bene con gli altri due spettacoli della rassegna - prosegue Tedesco - che sono 'Saluti dalla terra' e 'Omertà', perché i cambiamenti climatici sono davanti ai nostri occhi anche se vogliamo continuare a negarli e perché omertà è non vedere gli atti della criminalità organizzata". Tutti gli spettacoli si terranno al teatro Giacosa di Aosta. Il costo del biglietto è 3 euro per i bambini e 5 per gli adulti.