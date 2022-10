Covid: aumentano contagi, Usl Vda vuole ampliare Variney

"Considerato il netto aumento dei casi positivi al Covid e la tipologia di pazienti l'intenzione è quella di passare da 10 a 15 i posti nella struttura di Variney". Lo dice il direttore sanitario dell'Usl Guido Giardini. "I numeri in ospedale sono stabili, vanno dai 9 agli 11 e la Terapia intensiva è vuota. Ci aspettiamo il picco dei contagi, come nel resto di Italia, fra fine ottobre e i primi giorni di novembre. L'impatto sull'ospedale si avrà fra una decina di giorni", prosegue Giardini.

L'Usl non ha intenzione di aprire nuovi reparti. "Vorremmo continuare a gestire i pazienti Covid nelle 'bolle', così da sfruttare al meglio il personale", conclude il direttore sanitario.

Il bollettino diffuso dal Ministero della salute riporta 128 casi nuovi casi positivi in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore.

Il numero degli attualmente positivi è di 1.085 persone. Al Parini sono ricoverate 11 persone. Sono 551 le vittime dall'inizio della pandemia.