Musica, Venditti e De Gregori inaugurano Saison Culturelle

Sarà il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori ad inaugurare la Saison culturelle 2022/2023. L'evento è in calendario venerdì 28 ottobre, alle 21, al Palais di Saint-Vincent.

"Francesco De Gregori e Antonello Venditti - si legge in una nota - daranno al pubblico l'occasione di assistere ad uno spettacolo unico ed emozionante. Uno straordinario viaggio, carico di ricordi, emozioni, immagini, momenti pubblici e privati della vita di almeno tre generazioni. I due artisti ripercorrono 50 anni della nostra storia". I biglietti sono in vendita a partire dalle 13,30 di venerdì 7 ottobre on line sul sito Webtic.it, oppure nei punti vendita della Saison culturelle.