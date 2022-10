A novembre Stella alpina a congresso

Entro la fine di novembre si svolgerà il Congresso regionale di Stella alpina, "finalizzato al rinnovo delle cariche ma, soprattutto, al rilancio dell'azione politica del Movimento sia sul territorio, sia nel rapporto con le altre forze politiche che condividono un'area politica moderata e di centro con valori, idee, progetti e metodo per un'azione politica incisiva, rappresentativa di sensibilità diverse e unite dalla volontà di costruire un percorso politico inclusivo". E' quanto si legge in una nota del movimento politico valdostano che si è riunito nei giorni scorsi pèer analizzare il voto del 25 settembre scorso.

Stella Alpina "esprime soddisfazione per il consenso ottenuto dalla coalizione Vallée d'Aoste, che ha permesso l'elezione alla Camera dei Deputati di Franco Manes e, al contempo, manifesta amarezza per il mancato raggiungimento, per soli 227 voti, del risultato al Senato della Repubblica per il quale era candidato Patrik Vesan il quale ha dimostrato, sia durante i comizi, sia nei confronti e negli incontri personali di essere una risorsa preziosa per la Valle d'Aosta; Stella Alpina auspica che voglia proseguire, nelle modalità che riterrà opportune, ad offrire le sue competenze e conoscenze per lo sviluppo della nostra Regione".