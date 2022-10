Valle d'Aosta offrirà nel 2023 olio per Lampada S. Francesco

Sarà la Valle D'Aosta ad offrire nel 2023 l'olio che alimenta la lampada votiva sulla tomba di San Francesco d'Assisi. Lo ha annunciato fra Giulio Cesareo nel corso della celebrazione nella Basilica Superiore alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L'olio viene offerto ogni anno da una Regione mentre in questa occasione la lampada è stata accesa dal capo dello Stato a nome dell'intera nazione in omaggio alle vittime della pandemia e di quanti si sono impegnati per assistere i malati.