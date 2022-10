Tumori: al via la campagna nastro rosa della Lilt

Anche in Valle d'Aosta torna la Campagna nastro rosa, il mese della prevenzione contro il cancro al seno. Obiettivo è sensibilizzare e diffondere la cultura della prevenzione, "la strada principale per sconfiggere il tumore alla mammella che colpisce sempre più donne nel nostro Paese e che registra un aumento dell'incidenza anche nella fascia d'età 30/35 anni oltre a un'importante percentuale di mortalità tra le donne al di sotto dei 50", spiegano dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt).

In Valle d'Aosta sono state 120 le diagnosi di cancro al seno nell'ultimo anno. Dati in linea con la media nazionale dove si sono registrati 380 mila diagnosi e 160 mila decessi.

Il 2022 è il centenario della Lilt e in occasione del mese rosa nella piazza Chanoux di Aosta "abbiamo cercato di organizzare un evento eccezionale - dice Salvatore Luberto, presidente della Lilt Vda - e il 19 e 20 ottobre dalle 10 alle 18 e il 21 ottobre dalle 10 alle 13 saremo allestiremo un ambulatorio mobile per mammografie ed ecografie gratuite e sarà presente uno specialista".

Per il futuro "dovremo entrare nelle scuole - prosegue Luberto - per insegnare alle ragazze sopra i 16 anni l'autopalpazione, così che inizino a familiarizzare con un gesto che magari fra 10 anni consentirà loro di rilevare per tempo segni di una possibile malattia".

Nonostante la disponibilità della Regione a illuminare un monumento di rosa, la "Lilt ha ritenuto di soprassedere", considerato "l'attuale tema inerente il caro energia che coinvolge famiglie e aziende", conclude Luberto.