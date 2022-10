Auto contro escavatore a Verrès, operaio in rianimazione

E’ stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta l’operaio cinquantenne della provincia di Torino rimasto ferito verso le 6.20 di stamane in un incidente stradale in via Circonvallazione a Verrès.

In base a una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Saint-Vincent/Chatillon, l'escavatore su cui si trovava il cinquantenne era in fase di manovra su una bisarca quando è stata urtato da un’auto, il cui conducente è rimasto illeso. Cadendo a terra, l’operaio ha riportato un taglio alla testa con un trauma cranico. Secondo quanto si è appreso, non è in pericolo di vita.

Oltre ai militari dell’Arma, sul posto sono intervenuti il 118 - che ha preso in carico il ferito - e i vigili del fuoco, professionisti e volontari, per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e rimuovere i liquidi presenti sul manto stradale.