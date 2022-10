Elezioni: Manes, riconosciuto valore aggiunto sindaci

"I valdostani hanno riconosciuto nei territori, negli amministratori, negli assessori, nei sindaci, un valore aggiunto", per questo "questa è anche la vittoria vostra e dei territori". Così il neo-deputato valdostano Franco Manes, nel suo saluto di commiato all'assemblea del Cpel, di cui è stato presidente per sette anni. Come nuovo sindaco di Doues, al suo posto, partecipa all'assemblea Giorgio Abram.

Il sindaco di Hone, Alex Micheletto, è stato indicato dall'attuale reggente, Loredana Petey, come prossimo presidente del Celva e del Cpel. Petey ha proposto all'assemblea di rinviare alla prossima settimana la sua elezione per permettere ai sindaci la lettura di un parere legale che esclude 35 primi cittadini, compresi quelli dell'attuale Cda, dalla nomina a presidente del Cpel-Celva.