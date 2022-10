Truffe anziani, campagna prevenzione Cc in bassa Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 01 OTT - Incontrare e informare gli anziani per prevenire e contrastare le truffe alle fasce più deboli della popolazione: è l'obiettivo del gazebo allestito stamane dai carabinieri della Compagnia di Saint Vincent - Chatillon a Pont-Saint-Martin, dove è in corso il mercato settimanale.

Con la stessa finalità, domenica 2 ottobre, in occasione della festa dei nonni, il comandante della Compagnia, il maggiore Alberto Cavenaghi, incontrerà i cittadini alle ore 10 presso la chiesa di San Giorgio di Hone e alle 11 nella chiesa di San Pietro in Vincoli di Donnas, al termine delle messe celebrate da don Paolo Quattrone. In queste due occasioni gli anziani riceveranno consigli a tutela della propria sicurezza, con suggerimenti su come evitare di rimanere vittime di truffe.

