Omaggi, rassegna dedicata a danza, musica e teatro

"Omaggi" ovvero tre serate celebrare alcune personalità artistiche che, grazie alle loro vite, alle loro storie e al loro successo, hanno lasciato traccia nel mondo dell'arte. Organizzata dall'Associazione culturale Vertige, la rassegna si svolgerà il il 13 ottobre al Cinéma Théâtre de La Ville di Aosta, il 14 ottobre all'Auditorium Renato Callisto Arnod del Consérvatoire de la Vallée d'Aoste e il 15 ottobre, a Gressan, nella Sala Polivalente Bbc. Inizio ore 20,30, ingresso libero.

L'appuntamento del 13 ottobre è dedicato alla danza con l'esibizione delle allieve della Scuola di Danza "École et Consérvatoire di Ellada Mex" e con un estratto cinematografico su Pina Bausch. Il 14 ottobre è previsto un concerto a cura del Consérvatoire de la Vallée d'Aoste per rendere omaggio a Maria Anna Mozart, sorella maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart. Infine il 15 ottobre la rassegna si chiuderà con un reading teatrale su Frida Kahlo e con le narrazioni visive a cura di Silent Media Lab per omaggiare Giuliana Cunéaz, un'artista di origini valdostane che ha saputo distinguersi, a livello nazionale e internazionale.