Elezioni: Alliance valdotaine, voto conferma bontà progetto

"Un risultato straordinario per l'ampio consenso ottenuto da entrambi i candidati, ma che lascia una certa amarezza per la mancata elezione di Patrik Vesan per soli 227 voti. Un risultato comunque positivo che conferma la bontà del progetto autonomista e progressista, che ha saputo riscuotere l'apprezzamento delle elettrici e degli elettori, in netta controtendenza rispetto al livello nazionale". Così Alliance Valdôtaine commenta l'esito delle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

"Abbiamo vissuto una campagna elettorale tutta in salita, - prosegue la nota - con una partenza in ritardo, ma tutta giocata in rimonta: giorno dopo giorno, incontro dopo incontro, ci siamo resi conto di quanto la qualità dei nostri due candidati convincesse sempre di più i valdostani. Da una parte, avevamo un Sindaco di grande esperienza, un uomo del territorio, da sempre al servizio della comunità; dall'altra, puntavamo su un volto nuovo che in soli 30 giorni ha dimostrato di essere un candidato competente, saldo nei suoi valori, educato e garbato, positivo nell' atteggiamento e innovativo nel pensiero e nella visione politica. La cordata Manes-Vesan ha interpretato il vero spirito della montagna: ognuno è stato il traino dell'altro, scoprendosi e facendosi scoprire passo dopo passo, con pazienza e intelligenza".

"Il progetto presentato alle elezioni politiche - conclude Alliance - conserva oggi tutta la sua validità e occorrerà rafforzarlo in tutte le sue componenti.

Desta invece preoccupazione il crescente astensionismo in Valle d'Aosta, regione che ha avuto sempre un'alta percentuale di votanti: occorrerà quindi analizzarne le motivazioni e trovare i giusti correttivi per ridare fiducia alle cittadine e ai cittadini".