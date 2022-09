Politica: nasce Esprì, depositati statuto e simbolo

"Dopo oltre un anno e mezzo di lavoro e di strutturazione, Esprì è ora pronto a operare politicamente sul territorio grazie ai suoi aderenti, molti dei quali giovani. In queste ore l'Associazione ha depositato il suo Statuto e il suo simbolo". E' quanto si legge in una nota del nuovo movimento politico, fondato da Mauro Caniggia (presidente), Jean-Claude Daudry, Rossana Scapoli, Emile Gorret e Roberto Luboz, volto alla costruzione di un'area riformista, autonomista e identitaria. Simbolo e statuto sono stati depositati nei giorni scorsi.

Alle recenti elezioni politiche Esprì ha sostenuto la candidatura alla Camera di Giovanni Girardini (Renaissance valdotaine): "Il risultato è stato molto positivo e altrettanto incoraggiante. Siamo stati premiati da 6.398 preferenze (11,90%) ottenute tra gli elettori valdostani, praticamente il doppio rispetto alla lista Rinascimento in occasione delle Regionali del 2020 (3.289 voti e 4,96%), malgrado la diminuzione degli aventi diritto di 2.000 unità, e una forte riduzione della percentuale dei votanti passata da 70,5% à 60,59%. Tale risultato non solo consolida gli ottimi legami di collaborazione tra Renaissance Valdôtaine ed Esprì, ma permette già di individuare un primo perimetro di raccolta di parte del voto moderato".