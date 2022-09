Beni culturali, 34.000 visitatori a Plaisirs de culture 2022

Sono state 34.269 le presenze all'edizione 2022 di Plaisirs de Culture en Vallée d'Aoste, che si è svolta dal 17 al 25 settembre coinvolgendo siti, musei e castelli in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il cui tema è stato "Patrimonio culturale sostenibile". "La grande affluenza - si legge in una nota - testimonia l'interesse per la sostenibilità, un tema fortemente attuale a cui il mondo odierno è particolarmente sensibile".

I visitatori sono stati 26.800 ingressi ai siti culturali regionali e 7.469 agli eventi organizzati sull'intero territorio regionale. "Siamo decisamente soddisfatti di questa edizione - sottolinea l'Assessore Jean-Pierre Guichardaz - che, oltre a confermare la netta ripresa dei flussi turistici, ha riscosso grande successo grazie a iniziative differenziate e di elevata qualità. Un risultato di tutto rilievo che conferma, una volta di più, oltre all'eccezionale potere attrattivo del nostro patrimonio culturale, anche la forte capacità delle nostre Strutture di intercettare la diffusa voglia di intrattenimento culturale unita desiderio di riscoprire il territorio".