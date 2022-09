Bambino "spaventato" da uomo fuori scuola, accertamenti polizia

Un uomo a bordo di un furgone avrebbe guardato un bambino da poco uscito da una scuola primaria della cintura di Aosta e gli avrebbe sorriso. Il giovane studente, preoccupato, ha accelerato ma poco dopo lo avrebbe incrociato nuovamente mentre stava tornando a casa, che non dista più 200 metri dall'istituto scolastico. E' stato lo stesso alunno di quinta elementare a riferire alla madre quanto sarebbe avvenuto martedì 27 settembre. I genitori hanno segnalato il tutto alla polizia, che sta conducendo accertamenti e ha intensificato il pattugliamento nella zona. Agli agenti è stato riportato anche un parziale numero di targa che apparterrebbe al furgone. Dalla questura è stata apprezzata la prontezza della segnalazione e si chiede di non arrivare a eccessivi allarmismi: con il passaparola, anche via social e chat, si possono creare tensioni e preoccupazioni che potrebbero poi non essere riscontrabili nella realtà.