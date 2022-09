Vaccini: Vda, al via prenotazioni 4/a dose bivalente per over 12

Da venerdì 30 settembre 2022 sarà possibile la prenotazione della quarta dose di vaccino per Covid 19 per tutti i soggetti di età superiore ai 12 anni che abbiano effettuato la terza somministrazione da almeno 120 giorni (su richiesta). Lo rende noto l'azienda Usl della Valle d'Aosta.

La circolare del ministero della Salute prevede inoltre la possibilità di somministrazione di una quinta dose per tutti i soggetti immunodepressi o trapiantati che hanno già ricevuto un ciclo primario di tre dosi (ciclo primario standard più dose addizionale a distanza di almeno 28 giorni dall'ultima dose) ed una dose booster da almeno 120 giorni.

Per le dosi di richiamo saranno utilizzate le nuove formulazioni bivalenti di Pfizer e Moderna, a seconda della disponibilità.

Le somministrazioni saranno effettuate presso gli hub vaccinali di Pollein Grand Place, Chatillon località Perolle e poliambulatorio di Donnas, nelle giornate e orari comunicati sul sito dell'azienda Usl e sulla home page del portale regionale anticovid.regione.vda.it.

La prenotazione può essere effettuata sul portale di Poste Italiane.