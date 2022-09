Elezioni: Union valdotaine, arginata ondata centrodestra

"Dopo un meticoloso lavoro preparatorio e una campagna elettorale condotta senza sosta, l'Union valdotaine è riuscita, con la coalizione Valle d'Aosta, ad arginare in parte un'ondata nazionale ampiamente annunciata dalle urne e che si è diffusa in tutta la penisola italiana". E' quanto si legge in una nota del leone rampante a commento delle elezioni politiche del 25 settembre.

"Sapevamo che l'elezione di Patrik Vesan - prosegue - sarebbe stata un'impresa difficile, essendo un volto nuovo nel mondo della politica, ma crediamo di essere riusciti a farlo conoscere e apprezzato dai nostri elettori: gli oltre 18.000 voti ottenuti ne sono una chiara prova. Nella vittoria indiscussa di Franco Manes, sancita da un gap di oltre 4.500 voti, si legge un'ulteriore conferma del radicamento dell'Union valdotaine nel territorio".

"Stiamo facendo un'analisi puntuale dei risultati - si conclude la nota - e del calo del tasso di partecipazione al voto per cercare di capire le ragioni alla base di questo fenomeno, che storicamente non appartiene alla nostra regione , e di pianificare azioni per porvi rimedio. Le sfide che ci attendono in questo immediato futuro sono grandi, faremo del nostro meglio per difendere la Valle e la sua autonomia".