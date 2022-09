Elezioni: Zucchi, per futuro cdx Vda preoccupato da crollo Lega

"Per il futuro del centrodestra in Valle d'Aosta sono colpito, preoccupato, da questo crollo verticale della Lega nei consensi a livello nazionale". Così Alberto Zucchi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, interviene sull'esito delle elezioni politiche.

"Il risultato delle due candidate - spiega Zucchi -, compreso quello di Nicoletta Spelgatti, che sono contento vada a rafforzare il governo di Giorgia Meloni, non è stato ottenuto solo grazie ai voti della Lega: Fratelli d'Italia è stato un traino anche per la sua elezione. Io ho sentito tantissime persone esprimere il piacere di dare fiducia a Giorgia Meloni, che era presente nel simbolo" del Centrodestra unito, "pur in assenza di un candidato di riferimento diretto".

"Visto il risultato eclatante, ribadisco - prosegue Zucchi - che FdI si propone di essere un riferimento diretto e continuo con i nostri rappresentanti in parlamento, al governo, con il presidente del Consiglio, per le istanze che reputeremo importanti per la Valle d'Aosta. A cominciare dal rispetto che lo Stato deve avere nei confronti della nostra autonomia ma nel contempo nel rispetto della ineludibile unità nazionale".