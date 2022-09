Elezioni: Spelgatti, credo in grande collaborazione con Manes

"Di atteso non c'è mai nulla, chiaramente siamo molto contenti, per noi è una vittoria storica. Adesso si inizierà a lavorare per la Valle d'Aosta.

Credo che ci sarà una grande collaborazione con l'eletto alla Camera, con Manes". Così Nicoletta Spelgatti (Centrodestra unito) dopo l'elezione come senatrice della Valle d'Aosta, la prima donna della storia per la regione alpina. "Mi fa molto piacere, per me è una grande soddisfazione. Ringrazio tutti i valdostani e in particolare il segretario Alice Boldi che ha permesso questo risultato".

Nonostante le dichiarazioni della lista Vallée d'Aoste durante la campagna elettorale ("E' impensabile che la coalizione della lista Vallée d'Aoste possa sostenere, data la loro storia, il loro progetto politico e i loro metodi, un possibile governo Meloni") "per me - ha detto Spelgatti - l'obiettivo è portare risultati a casa per la Valle d'Aosta.

Quindi se dall'altra parte c'è la collaborazione io sono assolutamente disponibile, naturalmente".