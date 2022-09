Elezioni: Manes, dialogo con tutte le forze politiche

"Il dialogo deve essere con tutte le forze, nell'ottica di portare a casa risultati su specifici dossier". Lo ha detto il neodeputato Franco Manes ricordando quanto la lista Vallée d'Aoste ha "detto chiaramente" durante la campagna elettorale, dopo il comunicato in cui annunciava che non avrebbe sostenuto un eventuale governo Meloni: "In tutti gli incontri che abbiamo fatto - ha spiegato Manes - abbiamo detto chiaramente che dovevamo essere dei parlamentari di prossimità, per i valdostani. Questo è chiaro non andava a inficiare, a modificare i valori, gli ideali di ciascuno di noi".

Manes poi ha confermato: "Mi iscriverò al gruppo misto delle minoranze linguistiche". Riguardo alla collaborazione con la senatrice leghista Nicoletta Spelgatti, "io credo che dopo l'esperienza avuta nella precedente legislatura mi auguro che ci possa essere una collaborazione attiva e fattiva nell'interesse dei valdostani. Se non ci fosse, logicamente farò la mia strada, seguendo i principi della lista Vallée d'Aoste".

Riguardo all'ipotetico governo guidato dalla leader di Fdi, "vediamo quali sono i punti che un eventuale governo Meloni potrà mettere sul tavolo a garanzia della nostra specificità e dei nostri interessi".