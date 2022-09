Elezioni, in Valle d'Aosta affluenza al 60,58%

E' un calo di oltre 11 punti l'affluenza nel collegio uninominale della Valle d'Aosta alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 rispetto alle consultazioni del 2018. Il dato definitivo si attesta infatti al 60,58%, sia per il Senato (era 72,40%) sia per la Camera (72,28%).

In dettaglio, hanno votato 59.481 persone su 98.187 aventi diritto.

Il Comune con l'affluenza maggiore è Saint-Oyen, con il 77,71%, pari a 129 elettori alle urne su 166 aventi diritto.

Quello con l'affluenza minore è Champorcher, con il 55.95% (188 su 336).