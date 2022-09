Elezioni: Camera, Franco Manes in testa in Valle d'Aosta

In base ai primi dati che arrivano dai seggi, Franco Manes, candidato degli autonomisti-progressisti, è in testa per l'elezione alla Camera dei Deputati in Valle d'Aosta. Dietro di lui c'è Emily Rini, coordinatrice regionale di Forza Italia e candidata per il centrodestra.

Quando sono state scrutinate 110 su 151 sezioni, nel collegio uninominale della Valle d'Aosta per la corsa alla Camera, Franco Manes (39,09%, 13.906 voti), ha un netto vantaggio sul Emily Rini, candidata del centrodestra (29,42%, 10.468 voti).