Scontro tra due auto ad Aosta, tre feriti

(ANSA) - AOSTA, 24 SET - Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto alle 17.30 lungo la strada statale 26 ad Aosta, in via Roma.

Due auto, una Fiat Panda e una Opel, si sono scontrate all'altezza del cavalcavia all'ingresso est della città e la prima vettura è finita contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 con ambulanze e automedica, carabinieri e polizia locale. I tre feriti sono stati trasportati in pronto soccorso dove sono sottoposti alle visite del caso. (ANSA).