Covid, morta anziana all'ospedale Parini

Contagiata dal Covid-19, una donna di 95 anni è morta all'ospedale Parini di Aosta. E' la vittima numero 551 dall'inizio della pandemia in Valle d'Aosta. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 35 nuovi casi positivi e ci sono state 16 guarigioni. Gli attuali contagiati sono 587, di cui cinque ricoverati in ospedale (nessuno in terapia intensiva). I dati sono stati comunicati dalla Regione Valle d'ìAosta in base alle informazioni dell'Usl.