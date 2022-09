Investita da auto parcheggiata, morta donna a Fenis

Una donna di 59 anni, Monica Gazzola, è morta nella serata di mercoledì, travolta dall'auto che aveva appena parcheggiato a Fenis, vicino a casa. In base ai primi accertamenti dei carabinieri il veicolo era stato parcheggiato in pendenza e probabilmente il freno a mano non era inserito correttamente. La donna è stata investita mentre si trovava dietro all'auto, dopo aver aperto il baule per prendere degli oggetti. L'allarme è stato dato dal compagno, che non l'aveva vista rientrare. I soccorritori del 118 giunti sul posto hanno solo potuto costatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nus e Chatillon.