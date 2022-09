Amis du coeur, altri quattro defibrillatori in centro ad Aosta

Nel centro storico di Aosta è prevista l'installazione di altri quattro defibrillatori. Lo ha annunciato Giuseppe Ciancamerla, presidente dell'associazione 'Les amis du coeur du Val d'Aoste - Dott. G. Devoti', durante la conferenza stampa per la 'Giornata mondiale per il cuore' del 29 settembre. Gli apparecchi - ha anticipato il cardiologo - saranno sistemati in piazza della Repubblica, in piazza Chanoux, in piazza Papa Giovanni XXIII e alla Porta Pretoria. Si aggiungeranno ad altri già presenti ad Aosta. Nel 2019 in Valle d'Aosta, su 84 applicazioni fuori dall'ospedale, in 21 casi la fibrillazione ventricolare è stata riconosciuta e trattata: otto persone hanno ripreso un ritmo cardiaco normale ma solo quattro con esito finale positivo. Da tre anni "tutti comuni valdostani hanno almeno un defibrillatore. Si potrebbe fare di più dotando di questi apparecchi i mezzi delle forze dell'ordine, veloci nel traffico, attivabili rapidamente dal 118". A Piacenza è avvenuto ma, ha detto Ciancamerla, "il problema è che qui abbiamo incontrato moltissimi ostacoli, soprattutto dai piani alti". Per il futuro l'obiettivo è puntare sui "defibrillatori monouso, da tenere in casa". Sabato 24 e giovedì 29 settembre l'associazione sarà presente all'ipermercato Gros Cidac in occasione della campagna 'Le noci del cuore'. "Il lavoro di rete unito al lavoro di prevenzione fa in modo che dal punto di vista delle politiche sociali si possa intervenire prima e meglio sulla vita delle nostre cittadini e dei nostri cittadini", ha detto Clotilde Forcellati, assessora comunale alle politiche sociali.