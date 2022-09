Astronomia, a Saint-Barthelemy torna appuntamento con Star Party

Torna lo Star Party a Saint-Barthelemy, manifestazione organizzata dalla Fondazione Clément Fillietroz che gestisce l'Osservatorio astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Planetario di Lignan.

L'appuntamento, giunto alla 30/a edizione, è in programma da venerdì 23 a domenica 25 settembre.

"Nei suoi tre decenni di storia - si legge nella presentazione - l'appuntamento è diventato una vera e propria riunione di famiglia della comunità astronomica italiana: ricercatori scientifici, astrofili, astrofotografi, costruttori e rivenditori di strumenti, comunicatori della scienza, astroartisti, appassionati e curiosi si incontrano, confrontano esperienze, si scambiano idee, fanno progetti nuovi".

Sono in programma osservazioni notturne ma anche attività diurne come gli spettacoli al Planetario e il ritorno dell'"Astronomical Science & Technology Expo", l'esposizione delle ultime novità del mercato di strumenti e accessori per l'astronomia.

Il vallone di Saint-Barthélemy è considerato tra i siti osservativi con meno inquinamento luminoso dell'Italia settentrionale, grazie alle montagne che schermano le luci di Aosta, Torino e Milano, pur lasciando libera gran parte della volta celeste.