Stop ai graffiti, scatta progetto Comune di Aosta

Si intitola "Ripuliamo i muri della città" il progetto del Comune di Aosta finalizzato a rimuovere i graffiti posti sul fronte-strada degli immobili di proprietà privata, con particolare riferimento al centro storico dove è presente la maggior parte degli imbrattamenti.

L'iniziativa sarà formalizzata attraverso un Protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale e la Sovrintendenza per i beni e le attività culturali, cui farà seguito la pubblicazione di un avviso che darà modo ai proprietari degli immobili (o agli amministratori di condominio) di richiedere l'intervento.

Avviato in forma sperimentale per il biennio 2022-2023, il progetto - fanno sapere dal Comune - inizialmente interesserà le vie del centro cittadino in quanto maggiormente interessate da fenomeni di vandalismo, ma si prevede di estenderlo in futuro anche alle altre zone del territorio comunale. Gli interventi per la rimozione dei graffiti saranno attuati dalle squadre dei Lavori socialmente utili., ovvero attivando altre eventuali forme di inclusione sociale. Sono previsti la rimozione dei graffiti, il lavaggio delle superfici, la tinteggiatura della parete nella sola parte di superficie interessata dal graffito e l'applicazione di un trattamento protettivo.