Religione, torna giornata offerte sostentamento sacerdoti

Torna domenica 18 settembre la Giornata nazionale delle offerte per il sostentamento dei sacerdoti, giunta alla 34/a edizione. "E' una domenica di sensibilizzazione - si legge in una nota - che richiama l'attenzione sulla missione dei sacerdoti, sulla loro opera e sulle offerte che sono dedicate al loro sostentamento".

Tra i 33.000 preti diocesani italiani in Valle d'Aosta è segnalato don Nicola Corigliano, parroco a Saint Martin de Coerléans e guida spirituale di Casa Zaccheo, un luogo di accoglienza e di ristoro incastonato in uno degli angoli più belli delle Alpi. Cinquantenne originario di Busto Arsizio, sacerdote dal 2004, grande amante delle montagne affrontate e apprezzate in diverse escursioni, ha iniziato il suo ministero in questa parrocchia circa un anno fa, un vero e proprio ritorno a casa dopo esserci stato come vice parroco per un decennio, tra il 2006 e il 2016. Grazie al suo impegno, ormai tredici anni fa, è nata l'associazione "L'Albero di Zaccheo" con l'obiettivo di ristrutturare la proprietà situata in località Plan d'Avie in Arpuilles, nel comune di Aosta, che oggi si chiama "Casa Zaccheo".