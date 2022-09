Covid, solo Vda e Umbria sopra valore soglia dei ricoveri

Soltanto in due regioni, Umbria e Valle d'Aosta, i ricoveri per Covid-19 nei reparti ordinari hanno superato la soglia del 15%, con valori, rispettivamente, del 18,4% e del 16,4%. E' quanto indica la tabella del ministero della Salute aggiornata al 15 settembre. La stessa tabella indica che, per quanto riguarda l'incidenza, sono 11 le regioni con valori al di sopra della media nazionale di 186 casi su ogni 100.000 abitanti: sono le province autonome di Bolzano (312,4) e Trento (307,1), Veneto (268,4), Abruzzo (295,8), Umbria (257,0), Friuli Venezia Giulia (245,9), Marche (214,4), Calabria (205,8) Liguria (201,3), Molise (193,6). Basilicata (190,6).