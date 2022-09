Autodeterminazione Vda, Lega e Forza Italia firmano documento

Autodeterminazione del popolo valdostano, completa attuazione della zona franca e piena proprietà delle acque: sono i tre punti essenziali che il movimento politico Pays d'Aoste Souverain ha illustrato in un documento presentato ai candidati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre.

Il documento, tutto scritto in francese, è stato sottoscritto da Franco Manes e Patrik Vesan della lista autonomisti e progressisti, dalla coalizione di centro destra con Nicoletta Spelgatti e Emily Rini, e da Giovanni Gilardini. ''Abbiamo avuto un atteggiamento trasversale, ni droite ni gauche - spiega Christian Sarteur, di Pays d'Aoste Souverain durante una conferenza stampa - per cui abbiamo studiato questo documento con questi tre punti per noi imprescindibili. I candidati che lo hanno sottoscritto, una volta eletti, si impegnano a portare a Roma queste tematiche''. Sarteur spiega poi che: ''Augusto Rolladin ci ha detto di condividere tutto, ma di non sottoscrivere il documento in quanto in consiglio regionale non si tratta mai queste questioni. Noi ci chiediamo dov'è stato negli ultimi 40 anni''. Il rappresentante del movimento indipendentista sottolinea, infine, la scelta di non candidarsi alle elezioni. ''In un momento di grossa crisi come questo - commenta - non ci sembrava il caso di fare ancora più confusione nel panorama politico dove c'è bisogno di chiarezza. Continueremo a fare le sentinelle, ma sicuramente alle prossime elezioni regionali saremo presenti''.