Scuola: Caveri, necessarie migliorie su assegnazione cattedre

(ANSA) - AOSTA, 15 SET - "Alcune difficoltà nella definizione delle cattedre, che saranno risolte con rapidità, ci obbligano a riflettere su una serie di migliorie che sono necessarie nella organizzazione". Lo ha detto l'assessore regionale all'istruzione, Luciano Caveri, che lunedì prossimo inaugurerà l'anno scolastico a Emarese e Chatillon.

Anno scolastico in cui saranno coinvolti oltre 2.200 docenti e quasi 17.000 studenti. Rivolgendosi agli alunni, Caveri sottolinea che "pur vivendo in un'epoca tutt'altro che semplice, la comunità intera guarda a loro con speranza e impegno, sapendo che saranno la Valle d'Aosta del domani".

"Il sistema scolastico valdostano - conclude l'assessore - ha una ramificazione territoriale senza eguali e offre una vasta gamma di possibilità per gli studenti. I parametri di qualità mostrano l'efficacia dell'insegnamento, anche se ovviamente ogni miglioramento è da perseguire". (ANSA).