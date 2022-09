Pd, torna Festa dell'Unità in Valle d'Aosta

Torna la Festa dell'Unità in Valle d'Aosta. Lo comunica il Partito Democratico precisando che la manifestazione si svolgerà sabato 17 e domenica 18 settembre in frazione Les Sales a Champdepraz.

"Siamo molto contenti di contribuire al ritorno della Festa dell'Unità in Valle d'Aosta - spiega il Segretario del Pd Vda, Luca Tonino - una bella occasione per discutere di temi importanti e attuali, ma anche di convivialità".

Due gli incontri in programma: il 17 settembre - in colaborazione con l'associazione 'Tocca a noi' dal titolo "Welfare, lavoro e diritti: per una società più equa, più giusta e più sostenibile"; il 18 settembre i candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, Franco Manes e Patrik Vesan, si confronteranno con il Senatore Albert Lanièce e la Vice Presidente del Senato Anna Rossomando su "Carovita, carobollette, misure di sostegno al lavoro. Prospettive per il futuro".