Giustizia: avvocati Aosta attivano Sportello legale

E' dedicato non solo alle vittime di violenze ma ai cittadini in generale lo sportello di orientamento legale attivato dal 15 settembre dall.'Ordine degli avvocati di Aosta. "Negli ultimi anni la situazione economica delle famiglie - si legge in una nota - ha subito un notevole peggioramento, rendendo evidente la necessità, per il cittadino, di conoscere quali siano le possibilità garantite dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti, in modo da orientarsi in modo efficace, nell'ambito di un sistema complesso. L'aumento delle difficoltà economiche ha fatto registrare anche un aumento delle violenze sulle donne e ha reso ancora più evidente la disparità della condizione femminile e ha anche messo in luce le difficoltà di numerosi cittadini, duramente colpiti dalla crisi".

Lo sportello sarà attivo, su prenotazione, un giorno a settimana e, telefonicamente, per le urgenze, ogni giorno. Inoltre fornisce indicazioni sugli avvocati disponibili a svolgere il patrocinio a spese dello Stato. Gli uffici si trovano al piano rialzato del Palazzo di Giustizia di Aosta e saranno aperti il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 previo appuntamento.