Energia, +2.305% di rinnovabili in Vda nel primo semestre

Nel primo semestre 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, la Valle d'Aosta ha fatto registrare un incremento di nuova potenza installata di fonti rinnovabili pari al 2.305%, il più alto tra le regioni italiane.

Seguono Sardegna (+1.180%), Basilicata (+611%) e Sicilia (+599%). Il dato emerge dall'Osservatorio Fer (Fonti di energia rinnovabili) di Anie Rinnovabili (l'associazione delle imprese della produzione elettrica a zero emissioni), sulla base dei dati di Terna.

Durante i primi sei mesi dell'anno, complessivamente in Italia sono stati installati 1.211 megawatt di nuova potenza di fonti rinnovabili, il 168% in più rispetto allo stesso periodo del 2021: 1.061 Mw per il fotovoltaico (+193%), 123 Mw per l'eolico (+66%) e 27 Mw per l'idroelettrico (+72%).