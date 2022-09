Botte alla madre, diciottenne arrestato dalla polizia ad Aosta

Un diciottenne originario della Repubblica dominicana e residente ad Aosta è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Mercoledì 14 settembre la polizia gli ha notificato un provvedimento che dispone nei suoi confronti gli arresti domiciliari. Usciti dall'abitazione, gli agenti, ancora sulle scale, hanno sentito la madre del giovane urlare. Secondo quanto appurato dai poliziotti, il figlio aveva iniziato a inveirle contro per poi colpirla con un calcio alla schiena.

Nel luglio scorso, lo stesso giovane era stato arrestato per tentata rapina nei confronti di un adolescente minorenne, a cui - secondo gli inquirenti - aveva anche puntato un tirapugni con lama estraibile. Già dopo quell'episodio era stato posto ai domiciliari. Il pm Manlio D'Ambrosi ha chiesto la convalida dell'arresto. L'udienza davanti al gip di Aosta è in programma sabato prossimo.