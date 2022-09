Violenza sessuale a La Thuile, arrestato respinge accuse

Davanti al gip di Aosta ha negato ogni addebito il giovane operaio di origine romena arrestato domenica dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una ventenne di origine marocchina. Durante l'udienza di convalida di stamane il suo avvocato, Filippo Vaccino, ha chiesto al giudice di non convalidare l'arresto.

In base a una prima ricostruzione, i due si sono incontrati la sera di sabato 10 settembre alla festa della birra di La Thuile.

Dopo aver bevuto alcolici si sarebbero appartati. L'uomo si sarebbe poi fatto seguire in un altro luogo dove si sarebbe consumata la violenza. La versione dell'arrestato non combacia però con quella fornita dalla presunta vittima. Il gip Giuseppe Colazingari si è riservato la decisione anche riguardo alla misura cautelare chiesta dalla procura di Aosta. Il fascicolo è affidato al pm Luca Ceccanti.